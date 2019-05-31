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رقم الخبر: 254478 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
جريمة "جبال الأطلس".. ثلاثة مغاربة يعترفون بـ"ذبح" السائحتين

جريمة "جبال الأطلس".. ثلاثة مغاربة يعترفون بـ"ذبح" السائحتين

اعترف 3 مغاربة، الخميس، بقتل سائحتين اسكندنافيتين بطريقة مروعة في ديسمبر، وقالوا إنهم ارتكبوا الجريمة بعد أن فشلوا في الانضمام إلى تنظيم داعش.

وكانت لويزا فيستراغر جيسبيرسن (24 عاما) من الدنمارك ومارن أولاند (28 عاما) من النرويج قد وجدتا مقتولتين بمنطقة جبلية سياحية قرب مراكش، وسط المغرب، في 17 ديسمبر الماضي.

وأعلن الرجال الثلاثة تأييدهم لتنظيم داعش في تسجيل مصور قبل 3 أيام من الجريمة. وقالت السلطات بعد القبض عليهم إنهم "ذئاب منفردة" لم ينسقوا الجريمة مع داعش.

وفي جلسة استماع في محكمة مختصة في قضايا الإرهاب بسلا قرب الرباط، اعترف عبد الصمد الجود ويونس أوزياد بمهاجمة السائحتين وذبحهما بينما كانتا تبيتان في خيمة في جبال الأطلس.

وقال الجود إنه تم تبادل التسجيل المصور مع متعاطفين آخرين مع تنظيم داعش.

وأضاف الجود (33 عاما) وهو نجار من مراكش، وأب لطفلين، وسبق أن قضى عامين وراء القضبان في تهم مرتبطة بالإرهاب "بعد فشل الانضمام إلى (داعش) قررنا الجهاد داخل البلاد".

وتابع "نادم على ما حدث وما زلت أحاول استيعابه"، بينما صور مشتبه به ثالث يدعى رشيد عفاتي الواقعة.

وألقي القبض على الثلاثة في محطة حافلات في مراكش، بعد 4 أيام من الجريمة.

 

 
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مصدر الخبر: الرباط ـ وكالات
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