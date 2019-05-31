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رقم الخبر: 254477 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
المجلس العسكري السوداني يؤكد عزمه ردع الانفلات الأمني

المجلس العسكري السوداني يؤكد عزمه ردع الانفلات الأمني

قال المجلس العسكري الانتقالي في السودان، مساء الخميس، إن "ميدان الاعتصام أصبح خطرا على البلد والثوار".

واتهم المجلس العسكري الانتقالي السوداني، المحتجين بالاستيلاء على مركبة تخص قوات الدعم السريع. وذلك بحسب وكالة "رويترز".

وقال متحدث عسكري في بيان بثته قنوات تلفزيونية، منها التلفزيون الرسمي، إنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد العناصر المنفلتة في موقع الاعتصام.

وبحسب قناة "الحرة"، أوضح المجلس العسكري في السودان أن ميدان الاعتصام أصبح وكرا للجريمة، وغير آمن على الثوار أنفسهم ومهددا للأمن القومي.

وتابع المجلس العسكري: سنعمل بالتنسيق مع القوات الأمنية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الأحداث والتفلتات.

ودعا المواطنين إلى "اتخاذ الحيطة والحذر والتبليغ الفوري عن أي مظاهر للتفلتات الأمنية والتعاون المطلق مع الأجهزة النظامية"، وأكد أن القوات المسلحة السودانية "وفية لانحيازها لخيارات الشعب وأنها تعمل لحماية الثورة ولتحقيق شعاراتها في بسط الحرية والسلام والعدالة".

 

 
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مصدر الخبر: الخرطوم ـ وكالات
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