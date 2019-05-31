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رقم الخبر: 254476 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 19:29 الاقسام: عربيات  
أمير الكويت يدعو دول مجلس التعاون إلى إنهاء الخلافات بينها

أمير الكويت يدعو دول مجلس التعاون إلى إنهاء الخلافات بينها

ناشد أمير الكويت صباح الأحمد الجابر الصباح دول مجلس التعاون الخليجي بأن تقوم بتحقيق آمال وتطلعات أبنائها، ووضع حد للخلافات التي أضرت بمصالحها وبوحدة موقفها.

وقال أمير الكويت، في كلمة ألقاها أمام القمة الطارئة لدول مجلس التعاون في مكة المكرمة، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال:"إن منطقتنا عانت لسنوات عديدة حروبا وصراعات ضاعفت من آلامنا وعمقت جراحنا لنشهد اليوم تطورات خطيرة ومتسارعة بكل تداعياتها المهددة لأمننا، كما لا زال محيطنا العربي يعاني توترا وتأزما غير مسبوقين".

وأضاف أن كل هذه التطورات الخطيرة اليوم تؤكد على "أهمية استمرار لقائنا دائما في إطار منظومتنا الخليجية والحرص على وحدة صفوفنا للحفاظ على مصالح دولنا وضمان مستقبل شعوبنا".

وأكد على ضرورة التواصل مع "أصدقائنا وحلفائنا"، محذرا من "أن التصعيد لن يقود إلا للصدام والدمار لكل مقدراتنا وأنه لابد من تغليب الحكمة والتمسك بخيار الحوار لاحتواء الموقف ولتجنيب منطقتنا ويلات حروب عانينا منها طويلا".

 

 
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مصدر الخبر: الكويت ـ وكالات
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