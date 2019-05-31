وقال أمير الكويت، في كلمة ألقاها أمام القمة الطارئة لدول مجلس التعاون في مكة المكرمة، أوردتها وكالة الأنباء الكويتية "كونا"، قال:"إن منطقتنا عانت لسنوات عديدة حروبا وصراعات ضاعفت من آلامنا وعمقت جراحنا لنشهد اليوم تطورات خطيرة ومتسارعة بكل تداعياتها المهددة لأمننا، كما لا زال محيطنا العربي يعاني توترا وتأزما غير مسبوقين".

وأضاف أن كل هذه التطورات الخطيرة اليوم تؤكد على "أهمية استمرار لقائنا دائما في إطار منظومتنا الخليجية والحرص على وحدة صفوفنا للحفاظ على مصالح دولنا وضمان مستقبل شعوبنا".

وأكد على ضرورة التواصل مع "أصدقائنا وحلفائنا"، محذرا من "أن التصعيد لن يقود إلا للصدام والدمار لكل مقدراتنا وأنه لابد من تغليب الحكمة والتمسك بخيار الحوار لاحتواء الموقف ولتجنيب منطقتنا ويلات حروب عانينا منها طويلا".