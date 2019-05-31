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رقم الخبر: 254474 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 17:58 الاقسام: محليات  
مصدر دبلوماسي ينفي أنباء عن رفض روسيا بيع إيران "إس-400"

مصدر دبلوماسي ينفي أنباء عن رفض روسيا بيع إيران "إس-400"

أعلن مصدر دبلوماسي عسكري روسي، الجمعة، أن موسكو لم يصلها من طهران أي طلب حول رغبتها في اقتناء منظومة "إس-400" الروسية.

ونقلت وكالة "تاس" الروسية للأنباء عن مصدرها: "لم يستلم الجانب الروسي أي طلب من إيران حول توريد أنظمة "إس-400". لذلك فإن الحديث عن أي رفض روسي لتوريد هذه الأنظمة إلى إيران لا أساس له".

وأضاف المصدر أن روسيا تواصل تعاونها مع إيران بشكل كامل في إطار تقديم الخدمات التقنية فيما يخص استخدام أنظمة "إس-300" التي قامت موسكو بتوريدها إلى طهران سابقا.

وأفادت وكالة "بلومبرغ" في وقت سابق من هذا اليوم بأن روسيا رفضت عقد صفقة مع إيران بشأن توريد أنظمة "إس-400".

ونقلت عن مصادر روسية قولها: "رفضت روسيا الطلب الإيراني لتوريد أنظمة "إس-400"، إذ اعتبرت أن توريد هذه الأنظمة سيؤدي إلى تصعيد حدة التوتر في الشرق الأوسط".

 

 
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