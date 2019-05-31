الاثنين المقبل.. الحكومة النمساوية الجديدة تؤدي اليمين أمام الرئيس

تكثف بريجيت بيرلين مستشارة النمسا الجديدة مشاوراتها للانتهاء من تشكيل الحكومة النمساوية الجديدة على أن يتم أداء اليمين أمام الرئيس الكسندر فان دير بيلين، يوم الاثنين المقبل.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية، اليوم الجمعة، إن المستشارة بريجيته بيرلاين، البالغة من العمر 69 عاما، استكملت اليوم مشاوراتها مع الشخصيات المرشحة لتولى حقائب وزارية وقد بدأت المشاورات أمس عقب تكليف الرئيس النمساوى لها بتشكيل الحكومة المؤقتة حتى موعد الانتخابات المبكرة فى سبتمبر المقبل.

وأشارت المصادر الى أن بيرلين – التى كانت تشغل منصب رئيس المحكمة الدستورية - تعد أول سيدة تحكم النمسا منذ 239 عاما وبالتحديد منذ وفاة الامبراطورة السابقة ماريا تيريزيا، ومن المقرر أن تتولى الحكومة الانتقالية برئاسة بيرلاين الإعداد للانتخابات المبكرة فى سبتمبر المقبل وعلى الأرجح لن تسلم السلطة قبل نهاية العام الجاري.

ولفتت المصادر إلى تأكيد الرئيس النمساوى أن الحكومة الجديدة هى حكومة بناء الثقة مع البرلمان والشعب.مضيفة أن بيرلاين استقرت على تعيين الرئيس السابق للمحكمة الإدارية كليمنس جابلونر فى منصب نائب المستشار وتعيين الدبلوماسى المخضرم ألكساندر شالينبرج فى منصب وزير الخارجية بهدف إرسال إشارات إلى المجتمع الدولى بتحقق الاستقرار فى الداخل وفى السياسات تجاه الاتحاد الأوروبى.