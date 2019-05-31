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رقم الخبر: 254466 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:15 الاقسام: اقتصاد  
الخارجية الصينية: لا يحق لواشنطن التدخل في تعاوننا النفطي مع طهران

الخارجية الصينية: لا يحق لواشنطن التدخل في تعاوننا النفطي مع طهران

حذرت وزارة الخارجية الصينية الإدارة الأمريكية من التدخل في التعاون النفطي بين الصين مع الدول الأخرى بما فيها ايران.

وأصدر المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، يوم الأربعاء، بياناً أشار فيه الى التحذيرات التي وجهتها الحكومة الأمريكية الى هونغ كونغ بشأن التعاون مع ناقلات النفط الايرانية؛ واصفاً هذه التحذيرات بأنها غير قانونية.

وجاء في بيان الخارجية الصينية أيضاً: ان الصين ترفض بشدة الإجراءات الأحادية والحظر وإصدار الأحكام المسبقة من جانب الولايات المتحدة الامريكية.

في سياق متصل، أعلنت الدائرة الاقتصادية والتجارية في هونغ كونغ، عبر بيان لها، بأنها لا تستطيع تنفيذ الحظر الأمريكي الأحادي، رغم إلتزامها بالقرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة.

 

 
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