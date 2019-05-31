  • الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٤٠
  • الجمعة , مايو 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254464 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:11 الاقسام: اقتصاد  
مشتريات إيران من القمح المحلي تبلغ مليوني طن

مشتريات إيران من القمح المحلي تبلغ مليوني طن

أعلن مستشار المدير التنفيذي للشركة التجارية الايرانية الحكومية، ان مشتريات القمح المحلي بلغت 2 مليون طن حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).

وبيّن أحمد عبدوس، في تصريح له يوم الخميس، بأنه تم دفع 30 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) للمزارعين الذي سلموا محاصيلهم للشركة.

يذكر أن مساعد وزير الزراعة الايراني، عباس كشاورز، قد توقع في وقت سابق، بلوغ إنتاج القمح 5ر14 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/5430 sec