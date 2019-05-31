|رقم الخبر: 254464
|تاريخ النشر: أيار 31, 2019
|الوقت: 16:11
|الاقسام: اقتصاد
|
مشتريات إيران من القمح المحلي تبلغ مليوني طن
أعلن مستشار المدير التنفيذي للشركة التجارية الايرانية الحكومية، ان مشتريات القمح المحلي بلغت 2 مليون طن حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).
وبيّن أحمد عبدوس، في تصريح له يوم الخميس، بأنه تم دفع 30 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) للمزارعين الذي سلموا محاصيلهم للشركة.
يذكر أن مساعد وزير الزراعة الايراني، عباس كشاورز، قد توقع في وقت سابق، بلوغ إنتاج القمح 5ر14 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر