أعلن مستشار المدير التنفيذي للشركة التجارية الايرانية الحكومية، ان مشتريات القمح المحلي بلغت 2 مليون طن حتى الآن منذ بدء موسم الحصاد (منتصف أبريل/ نيسان).

وبيّن أحمد عبدوس، في تصريح له يوم الخميس، بأنه تم دفع 30 تريليون ريال (الدولار= 42 ألف ريال) للمزارعين الذي سلموا محاصيلهم للشركة.

يذكر أن مساعد وزير الزراعة الايراني، عباس كشاورز، قد توقع في وقت سابق، بلوغ إنتاج القمح 5ر14 مليون طن في السنة الزراعية الجارية.