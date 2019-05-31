أعلن الإتحاد العالمي للصلب، ان إنتاج ايران من الصلب في الربع الأول من 2019 سجل نمواً بنسبة 6 بالمئة عن العام السابق.

وأفادت وكالة تسنيم للأنباء، بأن بيانات الاتحاد العالمي للصلب أظهرت أن إنتاج ايران خلال الربع الأول من عام 2018 بلغ 917ر7 مليون طن حيث ارتفع هذا العام ليبلغ 388ر8 مليون طن. وسجل إنتاج الصلب في العالم خلال الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسة 8ر4 بالمئة مقارنة بالعام الماضي حيث بلغ 599 مليون طن.

وبحسب بيانات الاتحاد العالمي للصلب، فان إنتاج ايران من الصلب بلغ 165ر2 مليون طن خلال الشهر الرابع من العام الجاري وسجل نمواً بنسبة 8ر2 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، حيث كان الإنتاج في شهر أبريل من العام الماضي 106ر2 مليون طن.