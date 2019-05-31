أعلن سفير أوكرانيا لدى ايران، سرغي بورديلياك، انه سيتم قريباً تدشين خط طيران مباشر بين مدينتي مشهد المقدسة (شرق ايران) وكييف .

وأضاف بورديلياك، الخميس، خلال لقائه محافظ خراسان الرضوية علي رضا رزم حسيني: لا توجد هناك عقبات أمام تنمية العلاقات بين ايران وأوكرانيا؛ مؤكداً على ضرورة وضع الخطط المناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه، أكد محافظ خراسان الرضوية ان الأرضية مهيئة لتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه المحافظة مع محافظات جمهورية أوكرانيا؛ مؤكداً على استعداد محافظة خراسان الرضوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مشهد وكييف، ومرحباً بجميع المقترحات في هذا الشأن.