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رقم الخبر: 254461 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:09 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. تدشين خط طيران مباشر بين كييف ومشهد

قريباً.. تدشين خط طيران مباشر بين كييف ومشهد

أعلن سفير أوكرانيا لدى ايران، سرغي بورديلياك، انه سيتم قريباً تدشين خط طيران مباشر بين مدينتي مشهد المقدسة (شرق ايران) وكييف .

وأضاف بورديلياك، الخميس، خلال لقائه محافظ خراسان الرضوية علي رضا رزم حسيني: لا توجد هناك عقبات أمام تنمية العلاقات بين ايران وأوكرانيا؛ مؤكداً على ضرورة وضع الخطط المناسبة للارتقاء بمستوى العلاقات الاقتصادية الثنائية.

من جانبه، أكد محافظ خراسان الرضوية ان الأرضية مهيئة لتطوير التعاون الاقتصادي بين هذه المحافظة مع محافظات جمهورية أوكرانيا؛ مؤكداً على استعداد محافظة خراسان الرضوية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مشهد وكييف، ومرحباً بجميع المقترحات في هذا الشأن.

 

 

 
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