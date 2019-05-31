وسط تفاقم التوتر بين واشنطن وأنقرة على خلفية شراء الأخيرة منظومة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات اس400، أكد الناطق باسم الخارجية التركية، هامي أكسوي، أن بلاده ماضية في استلام منظومة "إس 400" حسب الآجال المخطط لها.

كما نفى صحة جميع التقارير التي تتحدث عن تأجيل محتمل لتسليم هذه المنظومة الصاروخية الروسية المتطورة لتركيا.

وأثار قرار أنقرة استلام المنظومة الصاروخية الروسية تحفظ واشنطن، التي ترى أن منظومة "إس-400" لا تتوافق مع منظومات حلف الناتو، كما أنها تشكل تهديدا للطائرات المقاتلة من طراز "إف-35".

وكانت أنقرة قد اقترحت تشكيل مجموعة عمل لبحث وتقييم القلق الأمريكي، إلا أنها لم تستلم أي رد لحد الآن.

وأكدت تقارير يوم الاثنين المنصرم أن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، قد استبعد استلام منظومة "إس-400" في شهر يونيو، لكنه أضاف أن الاتفاق قد أبرم.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصادرها، أن الولايات المتحدة تفكر جديا في تعليق تدريبات طيارين أتراك على استخدام طائرات "إف-35"، بعد إفصاح أنقرة عن نيتها في المضي قدما في اتفاق شراء منظومة "إس-400".

من جهته، أكد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن اتفاق شراء تركيا لمنظومة "إس-400" ساري المفعول، وهو بصدد أن يجسد الآن.

يذكر أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اتفق مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، على ضرورة الاجتماع على هامش قمة "مجموعة العشرين" باليابان في شهر يونيو القادم.

البنتاغون: شراء تركيا للمنظومة الروسية سيكون كارثيا على الناتو

من جهتها حذرت مسؤولة كبيرة في البنتاغون، يوم الخميس، من المخاطر التي سيواجهها، من وجهة نظر واشنطن، حلف شمال الأطلسي في حال شراء تركيا منظومات "إس-400" الروسية المضادة للجو.

وقالت القائمة بأعمال مساعدة وزير الدفاع الأمريكي لشؤون الأمن الدولي، كاترين ويلبارغر، في كلمة ألقتها في مؤسسة "المجلس الأطلسي" البحثية بواشنطن، إن "التعاون المتنامي بين روسيا وتركيا في سوريا، حتى وإن كانت العلاقات (بين البلدين) تبقى متوترة في كثير من الأحيان، يجب أن يقلق أوروبا أيضا، وخاصة الناتو".

وأشارت إلى أن من بين أبرز أسباب القلق الصفقة المبرمة بين موسكو وأنقرة حول شراء تركيا منطومات "إس-400" الروسية، معتبرة أن إتمام هذه الصفقة ستنجم عنه "عواقب كارثية" ليس فقط بالنسبة لبرنامج تطوير المقاتلة القاذفة المستحدثة "إف-35"، بل "قد يؤدي ذلك إلى أن يصبح التعاون بين تركيا وحلفائها في الناتو مستحيلا، فالأمر ذو أهمية مصيرية لضمان دفاع الحلف عن نفسه".

وأضافت المسؤولة: "دعونا نكون صرحين ونقول إن إس-400 منظومة روسية طورت خصيصا لإسقاط طائرات من نوع إف-35. إذ ليس معقولا أن تفوّت روسيا فرصة كهذه لجمع المعلومات".

"بلومبرغ": تركيا تدرس نشر الصواريخ الروسية في سواحل شرق المتوسط

بينما ذكرت وكالة "بلومبرغ" أن تركيا تدرس إمكانية نشر منظومات الصواريخ من طراز "إس-400"، التي ستشتريها من روسيا، على سواحل شرق المتوسط وسط التوتر في المنطقة بسبب حقول الغاز والنفط.

ونقلت الوكالة عن 4 مصادر مطلعة على سير مناقشات السلطات التركية لهذا الموضوع أن أنقرة تنظر في نشر منظومات الدفاع الجوي في سواحل تركيا الجنوبية قرب الأماكن التي ترافق فيها قواتها البحرية السفن التي تعمل في استكشاف حقول الطاقة.

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم ذكر هويتها نظرا لـ"حساسية القضية"، أن منظومات "إس-400" بعيدة المدى، التي ينتظر أن تنقل إلى تركيا خلال أسابيع معدودة، توسع بشكل كبير قدرات تركيا العسكرية في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، حيث تخوض خلافا حادا مع عضو الاتحاد الأوروبي قبرص بسبب التنقيب عن الغاز.

وأشارت المصادر إلى أن "نشر هذه المنظومات في الجنوب التركي سيكون، حال إقرار هذا الإجراء، رسالة قوية إلى خصوم تركيا وحلفائها بشأن حزمها في حماية مصالحها الأمنية والاقتصادية".

وفي خطوة أثارت انتقادات شديدة من قبل جمهورية قبرص واليونان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وكذلك مصر، وجهت تركيا إلى المنطقة سفينة "فاتح" للحفر، وبدأت العمل هناك منذ ذلك اليوم، ومن المتوقع أن تبقى هناك لمدة 4 أشهر.

ويأتي ذلك في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن مؤشرات على سعي مصر إلى إنشاء تحالف مع اليونان وجمهورية قبرص موجه ضد تركيا، التي تشهد علاقاتها مع الحكومة المصرية أزمة سياسية حادة منذ العام 2013، لا سيما أن القاهرة نفذت في السنوات الماضية سلسلة مناورات عسكرية مشتركة مع القوات اليونانية والقبرصية في المنطقة.