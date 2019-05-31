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رقم الخبر: 254459 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:03 الاقسام: اقتصاد  
صادرات سيستان وبلوجستان تنمو بنسبة 97%

صادرات سيستان وبلوجستان تنمو بنسبة 97%

أعلن مديرعام جمارك محافظة سيستان وبلوجستان (جنوب شرق) عن نمو صادرات السلع من هذه المحافظة خلال الشهرين الماضيين بمقدار 97 بالمئة.

وأضاف رضا راستي، الأربعاء الماضي، في تصريح لمراسل (إرنا): خلال هذه الفترة تم تصدير 288 ألفاً و256 طناً من السلع ما تعادل قيمته 203 ملايين دولار وذلك عن طريق الجمارك والأسواق الحدودية في محافظة سيستان وبلوجستان؛ مسجلة نمواً بمقدار 97% من حيث القيمة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وأضاف: ان معظم ما تم تصديره الى أفغانستان وباكستان وباقي الدول الأجنبية كان الإسمنت والمحاصيل الزراعية وأنواع التمور والغاز.

 

 
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