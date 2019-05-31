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رقم الخبر: 254458 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:07 الاقسام: رياضة  
رونالدو يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا

رونالدو يتوقع نتيجة نهائي دوري أبطال أوروبا

توقع أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو نازاريو نتيجة المباراة النهائية من دوري أبطال أوروبا ، والتي ستقام يوم السبت المقبل بين ليفربول وتوتنهام على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وتمكن نادي ليفربول من بلوغ نهائي دوري أبطال أوروبا للموسم 2018-2019 بعد فوزه على برشلونة (4-0) رغم خسارته بثلاثية نظيفية في الذهاب ، فيما تأهل توتنهام بفوز المثير على أياكس (3-2).

وجاءت توقعات الظاهرة البرازيلية رونالدو من خلال صورة كتب عليها نتيجة المباراة بخط يده من خلال الحساب الرسمي لموقع دوري أبطال أوروبا لكرة القدم على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي.

وكتب نجم برشلونة وريال مدريد السابق نتيجة (3-1) لصالح ليفربول على حساب توتنهام ، فيما وضع حساب دوري أبطال أوروبا عبارة “هل توافقون؟” ، في إشارة إلى إمكانية حدوث مثل هذه النتيجة.

 
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مصدر الخبر: سبورت 360
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