وكان جريزمان قد أعلن رحيله عن صفوف الروخي بلانكوس دون الكشف عن وجهته القادمة، حيث سيتم دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده الذي انخفض من 200 مليون يورو إلى 120 مليون يورو.

وبحسب ما ذكره راديو “إللارجيرو” فإن جريزمان دخل في مفاوضات مع برشلونة منذ شهر نوفمبر الماضي، ووقع على عقد انضمامه للفريق في شهر مارس، أي قبل 3 أشهر تقريباً.

وأكدت إذاعة كادينا سير على هذه التقارير أيضاً، وأوضحت أن هناك وثائق تثبت أن جريزمان سينتقل رسمياً إلى برشلونة في وقت قريب جداً، وهذا ما ينفي الأنباء التي انتشرت يوم أمس حول غض النادي الكاتالوني النظر عن التعاقد مع اللاعب.

وأضافت الإذاعة الشهيرة أن أتلتيكو مدريد كان مستاءً من تفاوض برشلونة مع جريزمان، وفكر بالفعل بتقديم شكوى جديدة للفيفا كما فعل في عام 2018، حيث لا يسمح للاعب التفاوض مع نادٍ آخر إلا عندما يتبقى 6 أشهر فقط في عقده.