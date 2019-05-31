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رقم الخبر: 254456 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:08 الاقسام: رياضة  
إيران تهزم ايطاليا بمستهل الدوري العالمي للطائرة 2019

إيران تهزم ايطاليا بمستهل الدوري العالمي للطائرة 2019

استهل منتخب ايران، مشواره بمنافسات الدوري العالمي للكرة الطائرة 2019 في الصين اليوم الجمعة، بالفوز على نظيره الايطالي بـ 3 اشواط مقابل شوط واحد.

تمكن منتخب ايران من تعديل النتيجة بعد خسارته الشوط الاول 20-25 نقطة، وفاز بالاشواط الثلاثة بـ 25-23 و 25- 23 و 25-23.

تاريخيا واجه المنتخب ايران نظيره الايطالي 20 مرة، تمكن من الفوز فيها 6 مرات، حيث تعد ايطاليا من الدول ذات الانجاز في هذه اللعبة، اذ فازت بـ 3 فضيات و3 برونزيات في دورات الالعاب الاولمبية و3 ميداليات ذهبيات وفضية واحد ببطولات العالم وذهبية واحدة و3 فضيات وبرونزية بكأس العالم اضافة الى 8 ذهبيات و3 فضيات و4 برونزيات ببطولات الدوري العالمي.
وتأتي ايطاليا بحسب تصنيف الاتحاد الدولي للكرة الطائرة، بالمرتبة الثالثة برصيد 266 نقطة بعد البرازيل واميركا.
وستواجه ايران في ثاني مبارياتها في اطار الدوري العالمي 2019، منتخب الصين السبت، فيما تلاقي الاحد المنتخب الالماني.

 
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مصدر الخبر: فارس للأنباء
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