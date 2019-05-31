قال قائد سلاح المضادات الجوية التابع للجيش الايراني العميد علي رضا صباحي فرد ان الاعداء عاجزون تماما عن مواجهة القوات المسلحة الايرانية.

واشار صباحي فرد، في تصريح ادلى به على هامش مشاركته بيوم القدس العالمي الى تهديد بعض البلدان لايران، إن الاعداء لايمتلكون القوة في مواجهة جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية.

ونوه الى إن الشعب الايراني الثوري وشعوبا اخرى جددوا العهد والميثاق مع القدس الشريف واستجابوا مرة اخرى لتوجيهات قائد الثورة وحضروا الساحة لتأكيد وفائهم لمبادئ الثورة الاسلامية مرة اخرى.

وقال إنه ينبغي للذين توعدوا بالقضاء على الثورة الاسلامية مشاهدة هذه المسيرات المليونية لملاحظة وفاء الشعب الايراني لمبادئ ثورته.

واكد صمود الشعب الايراني على مبادئ ثورته وأنه لن يساوم على أركانها كالشؤون الدفاعية والعسكرية وستبقى الثورة حتى ظهور إمام العصر والزمان (عج).

ونوه الى ان "القدس عاصمة ابدية لفلسطين" شعار يرفعه الشعب الايراني بشكل دائم.