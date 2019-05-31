وتم تخصيص أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الاراضي الخصبة في الحافظة لزراعة الفراولة ومن المتوقع ان تجنى ما يقارب 46 الف طن من هذه الفاكهة اللذيذة وبيعها في الاسواق.
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران