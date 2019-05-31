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رقم الخبر: 254454 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:05 الاقسام: الوسائط المتعددة  
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران

جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران

يبدأ مو سم قطف ثمار الفراولة في محافظة كردستان منذ شهر مايو ويستمر لنهاية الصيف.

وتم تخصيص أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الاراضي الخصبة في الحافظة لزراعة الفراولة ومن المتوقع ان تجنى ما يقارب 46 الف طن من هذه الفاكهة اللذيذة وبيعها في الاسواق.

جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
جني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايرانجني ثمار الفراولة من مزارع كردستان غربي ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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