وتم تخصيص أكثر من ثلاثة آلاف هكتار من الاراضي الخصبة في الحافظة لزراعة الفراولة ومن المتوقع ان تجنى ما يقارب 46 الف طن من هذه الفاكهة اللذيذة وبيعها في الاسواق.