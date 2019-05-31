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رقم الخبر: 254452 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 16:04 الاقسام: الوسائط المتعددة  
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض غرب إيران

اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض غرب إيران

اكتشف علماء الآثار في محافظة همدان في إيران مدينة تحت الأرض خلال عمليات التنقيب وتعود للدورة ايلخانية وتقع على بعد 2 كلم جنوب مدينة صالح آباد.
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض في همدان غرب إيران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-مهر
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