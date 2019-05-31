اكتشاف مدينة ثالثة تحت الأرض غرب إيران اكتشف علماء الآثار في محافظة همدان في إيران مدينة تحت الأرض خلال عمليات التنقيب وتعود للدورة ايلخانية وتقع على بعد 2 كلم جنوب مدينة صالح آباد.