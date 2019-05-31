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رقم الخبر: 254448 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:30 الاقسام: عربيات  
جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي

جماهير غزة تستعد للمشاركة في جمعة يوم القدس العالمي

تستعد جماهير قطاع غزة اليوم الجمعة؛ للمشاركة في الجمعة الـ 60 لمسيرات العودة وكسر الحصار التي تتزامن مع "يوم القدس العالمي".

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، الجماهير الفلسطينية إلى أوسع مشاركة في الجمعة التي تحمل عنوان: "يوم القدس العالمي".

وقالت الهيئة في بيان "ندعوكم إلى حشود ضخمة تعبر عن مدى انتمائكم لقدسيتها".

وعبرت عن أملها أن تتحرك كل الشعوب العربية والإسلامية، انتفاضاً؛ لأجل القدس والمقدسات.

وأمس دعا رئيس حركة "حماس" في قطاع غزة يحيى السنوار، إلى أوسع مشاركة الجمعة في يوم القدس العالمي.

وقال في كلمته بالمؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية لإحياء يوم القدس العالمي: إن وعي جماهير الأمة لن يُزيّف، ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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