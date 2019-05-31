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رقم الخبر: 254447 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:40 الاقسام: الوسائط المتعددة  
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران

مسيرات يوم القدس العالمي في ايران

خرج المواطنون الايرانيون في مسيرات يوم القدس العالمي في مختلف المدن في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك.
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
مسيرات يوم القدس العالمي في ايران مسيرات يوم القدس العالمي في ايران
 
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مصدر الخبر: الوفاق-ارنا
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