اعتبر البيان الختامي لمسيرة يوم القدس العالمي في طهران، اليوم الجمعة، مواصلة الانتفاضة هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

ان البيان الختامي لمسيرة يوم القدس العالمي في طهران اكد أن تحرير القدس الشريف والسعي لإزالة الغدة السرطانية اسرائيل هي من التطلعات السامية للعالم الاسلامي، معلناً الدعم الشامل لمحور المقاومة في مواجهة خطط الرئيس الامريكي المشؤومة ضد الدول الاسلامية.

ودان البيان بشدة مؤامرة صفقة القرن ورضوخ قادة بعض الدول العربية في محاولها لتطبيع العلاقات مع الكيان الصهيوني وعقد مؤتمر صهيوني –أمريكي في المنامة.

وأعلن البيان الدعم لمسيرات العودة، معرباً عن الاستياء الشديد من الصمت المخزي من قبل المجتمع الدولي تجاه جرائم الكيان الصهيوني في غزة والضفة الغربية.

واعتبر البيان مواصلة الانتفاضة والمقاومة في وجه جبهة الكفر العالمي بقيادة الشيطان الاكبر امريكا هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية، مؤكدا الرفض المطلق لأي مساومة او استسلام حتى ازالة الغدة السرطانية اسرائيل وعودة اللاجئين الفلسطينين من جميع انحاء العالم واجراء استفتاء شامل لضمان مستقبل هذا البلد.

كما اعتبر البيان أمريكا الطاغوت الاكبر، العدو الاول للبشرية، مديناً بشدة اجراءات البيت الابيض في الانسحاب من الاتفاق النووي وتشديد الحظر الجائر وادراج حرس الثورة الاسلامية في قائمة المنظمات الارهابية.