|رقم الخبر: 254444
|تاريخ النشر: أيار 31, 2019
|الوقت: 14:47
|الاقسام: ثقافة وفن
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جائزتان قيّمتان للسينما الإيرانية من مهرجان إيطالي
منحت الدورة الحادية والخمسين لمهرجان Fotogramma d'Oro الدولي الإيطالي للأفلام القصيرة جائزتين قيمتين لأعمال إيرانية.
ويختص المهرجان بتنافس الأفلام القصيرة، وقد أهدى للسينما الإيرانية جائزتي أفضل تصوير وأفضل فيلم قصير لفيلمين إيرانيين قصيرين.
حيث أهدى المهرجان جائزة أفضل تصوير لفيلم «الموجة القصيرة» للمخرج «مجيد غرجيان»، وجائزة أفضل فيلم قصير لفيلم «آر يو واليبال» للمخرج «محمد بخشي».
أقيمت الدورة الحادية والخمسين لمهرجان Fotogramma d'Oro الدولي للأفلام القصيرة في إيطاليا بين 22 و25 مايو/أيار.
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