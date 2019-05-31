أكد رئيس البرلمان الايراني، يوم الجمعة، ان العديد من قادة المنطقة قلقون من سلوك الاميركان، ولعلهم لا يجرأون على التصريح بذلك، ولكنهم يتحدثون عن ذلك خلال الاجتماعات ومختلف المؤتمرات التي نعقدها معهم.

وفي كلمته قبيل صلاة الجمعة بطهران، قال علي لاريجاني: ان ما يلفت النظر الى صفقة القرن، هو من الذي اطلقها؟

وأضاف: ان صهر السيد ترامب، وهو تاجر يهودي شاب، مسؤول موضوع صفقة القرن؛ وقد أعلن ترامب مسبقا انه يحب "اسرائيل"، والآن جعله مسؤولا عن هذه المهمة.

وتابع: ان العديد من قادة المنطقة وكبار شخصياتها قلقون من هذا السلوك الاميركي، ولعلهم لا يجرأون ان يصرحوا بذلك، ولكنهم يتحدثون به في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات التي نعقدها معهم.

وصرح: ان البعض يقولون ان هذا الشاب (صهر ترامب) تم ارساله الى المنطقة ليثير حربا في المنطقة ويعود.

واعتبر رئيس مجلس الشورى الاسلامي علي لاريجاني مؤتمر البحرين بانه فضيحة كبيرة وقال: ان السعودية بالتعاون مع البحرين والامارات تتواطأ مع الكيان الاسرائيلي شعوب ضد المنطقة.

واضاف: ان الفوضى تعم المنطقة نتيجة سياسات ترامب وأن استراتيجية ترامب في المنطقة هي اذلال المسلمين عبر مشاريعه وقراراته موكدا ان على الدول الاسلامية مواجهة المشروع الاميركي بمشروع يرتقي لمستواه.

واعتبر لاريجاني مؤتمر البحرين بانه فضيحة كبيرة وقال ان السعودية بالتعاون مع البحرين والامارات تتواطؤ مع ’اسرائيل’ ضد المنطقة.

وصرح ان حكام السعودية بدل أن يعترضوا على اذلال واهانات ترامب قاموا باعدام عدد من المواطنين.

واكد ان محور المقاومة تحول الى تيار عميق في وأصيل في المنطقة والى بديل لتيار الاستسلام.

وشدد لاريجاني انه لا معنى للتفاوض حول الاتفاق النووي في ظل الحظر والتهديدات مضيفا ان هؤلاء يتصورون أنهم سيركعون الشعب الايراني كما فعلوا مع بعض الحكومات.

وتابع لاريجاني: هؤلاء يسعون الى اضعاف محور المقاومة لمنع أي تحرك ضد الكيان الصهيوني.

واكد رئيس مجلس الشوري الاسلامي انه كلما عززت الولايات المتحدة من وجودها العسكري في المنطقة تضاعفت قوة محور المقاومة.

وبيّن ان اليوم هو يوم القدس، فمنذ أن أعلن الامام الخميني الراحل (رض) الجمعة الاخيرة من شهر رمضان يوما للقدس، وحتى الآن، نزل الشعب الايراني 41 مرة الى الشوارع جنبا الى جنب جميع الاحرار، ليدافعوا عن الشعب الفلسطيني المضطهد ولكن الشجاع.

وتابع، انه طيلة السنوات الماضية شاهدنا مختلف الحالات، وبالطبع فإن هذا العام الظروف تختلف قدرا عن الظروف السابقة، وأحد هذه الامور تتمثل في المؤامرة المعقدة التي تتابعها اميركا.

وأوضح لاريجاني ان الساحة الدولية اصبحت اكثر شفافية من الماضي، كما ان المقاومة وجبهة المقاومة اصبحت اقوى من الماضي، الا ان سلوك الاميركان ضد المسلمين وضد الفلسطينيين اصبح اكثر صلافة.. وأحد امثلته نقل عاصمة الصهاينة الى القدس، وهذا يشكل اساءة لجميع المسلمين، لأن القدس الشريف اولى القبلتين ومحل معراج النبي (ص).

وأكمل: ان القدس ليس موضوعا يختص بشعب واحد، فالامام الراحل (رض) أكد ان قضية القدس لا ترتبط بشعب واحد، بل بجميع الافراد الموحدين من الماضي وحتى المستقبل. ولكن الاميركان ارتكبوا هذاالخطأ رغم كل الاتفاقات الدولية، وبالطبع فإن اغلبية الدول أدانت هذا الاجراء الاميركي، ولكن هذا الفعل يبين ان الاميركان بصدد تنفيذ مؤامرة ضد الاسلام والمسلمين.

ولفت الى اعتراف ترامب بضم الجولان الى الاراضي المحتلة، وقال: ان المجرمين وهبوا ارضا اخرى الى الكيان الصهيوني، وهذا مثير للسخرية، بأن تقوم دولة من وراء البحار بمنح ارض اخرى للصهاينة، الذين لم تكفهم الاراضي الاسلامية التي غصبوها لحد الآن.. ان هذا العمل يبين روح الاستخفاف والسمسرة التي تغلب على القادة الاميركان على صعيد السياسة الدولية.

وأشار لاريجاني الى ما يسمى "صفقة القرن" وقال: منذ فترة خططوا لمؤامرة مشبوهة تسمى "صفقة القرن"؛ انهم يدعون انهم يريدون ان يحلوا المشكلة الى الابد. ولكن انتبهوا بأن مجرد عنوان "صفقة القرن" يبين تغلب الطبيعة التساومية على السياسة الاميركية.

وأشار رئيس مجلس الشورى الاسلامي الى ان الاميركان يتنصلون بسهولة عن اتفاقاتهم ومعاهداتهم، ففي يوم ينتهكون معاهدة باريس للمناخ، وفي يوم آخر، يخرجون من معاهدة تجارية مع اوروبا، وفي يوم يلغون الاتفاقية التجارية مع الصين، وهكذا. وهذا يعود الى اسسهم الفكرية المدمرة للسلوك العقلاني في العلاقات الدولية.

وأردف: ان قدرات جبهة المقاومة خلال العقدين الاخيرين غيرت وجه المنطقة، وأصبحت اكثر قدرة من العديد من الدول على مواجهة الكيان الصهيوني. فلو لم تكن مقاومة حزب الله قوية فهل كان الكيان الصهيوني يتكبد الهزيمة في حرب تموز 2006؟ ولو لم المقاومة قوية، فهل كان ارهابيو داعش الوحشيون يتم القضاء عليهم في العراق؟ ولو لم تكن المقاومة قوية فهل كان الارهابيون بمختلف انواعهم يتكبدون الهزيمة في سوريا؟