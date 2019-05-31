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رقم الخبر: 254442 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:47 الاقسام: ثقافة وفن  
مهرجان بالم اسبرينغز يستضيف خمسة أفلام إيرانية

مهرجان بالم اسبرينغز يستضيف خمسة أفلام إيرانية

تأهلت خمسة أفلام إيرانية قصيرة للمشاركة في منافسات الدورة الخامسة والعشرين لمهرجان بالم اسبرينغر للأفلام القصيرة في أمريكا .

ويتأهل الفيلم المشارك في هذا المهرجان إلى أكاديمية الأوسكار مباشرة والأفلام المشاركة في دورته هذه هي:

«التشريح» للمخرج «سياوش شهابي»، «النقش» للمخرجة «فرنوش صمدي»، «ليلة عيد الميلاد» (شب تولد) للمخرج «أميد شمس»، «الظلام» (تاريكي) للمخرج «سعيد جعفريان» و«الحفل» (جشن) للمخرج «بهنام عابدي».

يذكر أنّ الدورة الخامسىة والعشرين لمهرجان «بالم اسبرينغر» تقام في أمريكا من 18 وحتى 24 يونيو.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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