يعد فيلم «اسرار البحيرة» (اسرار درياجه) اكتشاف اثري كبير في مجال البحث العلمي الآثاري حيث يسلط الفيلم الضوء على منطقة «تخت سليمان» الاثرية القديمة التي يعود تاريخها لاكثر من 3000 سنة في منطقة آذربايجان الغربية وهي بحيرة عميقة تدور حولها الكثير من الاساطير والقصص حول الكنوز التاريخية القديمة من مختلف الحقب التاريخية، لم يكتشف عن اسرارها الانسان بسبب مائها السام ووقوعها على مرتفع ولم يصل احد الى اعماقها.

وكان العرض الاول للفيم في الدورة الـ12 لمهرجان «سينما الحقيقة» وحصل منه على عدة جوائز، كذلك شارك الفيلم في عدة مهرجانات دولية وحصل منها على جوائز منها جائزة افضل فيلم في «تاريخ وآثار البشرية» من مهرجان «Terres» في اسبانيا لسنة 2018.