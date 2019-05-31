ستقيم إيران وتركيا معرضاً مشتركا للخط القرآني في العالم المقبل حيث ستعرضان فيه 100 قطعة فنية.

وفي هذا السياق أجرى الملحق الثقافي الإيراني في إسطنبول كوروش مقتدري ورئيس مركز الشؤون القرآنية في منظمة الأوقاف والشؤون الخيرية في إيران مصطفى حسيني ومدير مدرسة الفنون الإسلامية محمد حسين نواب محادثات مع عميد كلية الفنون في جامعة السلطان محمد الفاتح «خسرو سو باشي» بشأن الفنون الإسلامية والخط القرآني.

وأكد مقتدري تعزيز التعاون بين جامعات البلدين لا سيما على صعيد الفنون الإسلامية.

كما أعلن استعداد الملحقية الثقافية الإيرانية لتعزيز التعاون مع كليات الفنون الجميلة في تركيا على صعيد إقامة معارض وعقد ندوات علمية مشتركة.

وفي سياق متصل دعا مدير مدرسة الفنون الإسلامية في إيران محمد حسين نواب، الجانب التركي إلى تعزيز التعاون في حقل الفنون الإسلامية وإقامة معارض مشتركة للخط القرآني في العام المقبل.

وتم التوقيع على مسودة لمذكرة تفاهم بين مدرسة الفنون الإسلامية وكلية الفنون الجميلة في الجامعة التركية لتعزيز التعاون الفني بينهما.