|رقم الخبر: 254436
|تاريخ النشر: أيار 31, 2019
|الوقت: 13:38
|الاقسام: سياسة
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احراق ترامب والعلم الأمريكي خلال مسيرة يوم القدس العالمي في طهران
شهدت مسيرة يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، احراق دمية تجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعلم الامريكي.
ان مسيرات يوم القدس العالمي، انطلقت، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة واسعة من مختلف ابناء الشعب الايراني في مختلف محافظات ايران الإسلامية مرددين شعار "الموت لإسرائيل" و"الموت لأمريكا" لإيصال صرخة مظلومية شعب فلسطين الى مسامع العالم أجمع.
وشهدت مسيرة يوم القدس العالمي، اليوم الجمعة، في العاصمة الإيرانية طهران، احراق دمية تجسد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والعلم الامريكي.
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