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رقم الخبر: 254435
تاريخ النشر: أيار 31, 2019
الوقت: 14:45
الاقسام: منوعات
يوم القدس العالمي
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كاريكاتير
يوم القدس
الوفاق
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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