|رقم الخبر: 254434
|تاريخ النشر: أيار 31, 2019
|الوقت: 14:44
|الاقسام: منوعات
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اكتشاف نوع من الجمبري يرجع تاريخه إلى 200 مليون سنة
أعلنت مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين العثور على نوع من الجمبري يرجع تاريخه لأكثر من 200 مليون سنة.
وقال مدير متحف غربي الصين للحشرات في مقاطعة سيتشوان «تشاو لي» في تصريح صحفي يوم الأربعاء: إن مواطنين صينيين عثروا بالصدفة على كائن أحمر الذيل وأسود العينين في بركة حديقة بمدينة تشنغدو بالمقاطعة، وبعد الفحص تبين أنه نوع يرتبط أكثر بالحشرات ويطلق عليه اسم «الجمبري الخرافي».
وأضاف أن هذا النوع موجود منذ أكثر من 200 مليون سنة، أي قبل فترة طويلة من الديناصورات، بسبب مهاراته القوية في البقاء على قيد الحياة.
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