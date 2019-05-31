  • الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٤٠
  • الجمعة , مايو 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254432 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:44 الاقسام: منوعات  
امرأة وكلبها يصابان بذات الورم وذات المكان!

امرأة وكلبها يصابان بذات الورم وذات المكان!

تعاني امرأة من مدينة ليدس في إنجلترا منذ عدة سنوات من مرض السرطان الذي أصاب أجزاء من جسدها كما أصاب كلبها من بعدها.

وذكرت صحيفة «ذي ميرور»، أن شيلا ووكر البالغة من العمر 60 عاما، قد شخص الأطباء إصابتها بالسرطان في العمود الفقري وثديها الأيمن عام 2015.

وتم تشخيص كلبها «باني» عام 2018 بنفس الإصابة بسرطان في العمود الفقري وفي الجانب الأيمن من صدره، أي بعد ثلاث سنوات من إصابة صاحبته شيلا به.

وتركت شيلا العمل في المتجر الذي مارسته سنين طويلة من حياتها بسبب صعوبة المشي والآلام الشديدة التي يخلفها السرطان والعلاج الصعب منه.

وقالت شيلا: «من الغريب وغير المألوف أن نكون معا (الكلب) على نفس المسار. وتمر بنا أيام جيدة وأخرى سيئة، لكننا دائما بجوار بعضنا البعض».

وأضافت المرأة أن الكلب يبعث فيها القوة لمحاربة المرض العضال.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1279 sec