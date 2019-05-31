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رقم الخبر: 254430 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:43 الاقسام: منوعات  
رجال يحلقون في سماء بريطانيا

رجال يحلقون في سماء بريطانيا

في مشاهد تبدو وكأنها جزء من فيلم خيال علمي، وثق مقطع فيديو مجموعة من الرجال وهم يحلقون في سماء المملكة المتحدة، الجمعة، بفضل بذلات تعمل بمحركات نفاثة.

وتتميز الحُلات بخمس محركات تيربو نفاثة، منهم اثنان صغيران على كل ذراع، وواحد أكبر على الظهر.

وقالت شركة غرافيتي للصناعات، التي صنعت الحُلات، إنها المرة الأولى التي تجعل 3 طيارين يحلقون في نفس الوقت، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وكان أحد الطيارين هو مؤسس الشركة البريطانية ورئيسها، ويدعى ريتشارد براونينغ. وقد بدأ التاجر السابق في إعداد هذه الملابس في مرآبه الخاص مع أصدقاء له قبل عدة سنوات.

ولبراونينغ رقم قياسي عالمي مسجل في موسوعة غينيس للأرقام القياسية، كأعلى سرعة لحُلة تعمل بمحركات نفاثة، مستخدما طرازا سابقا للحُلة التي وصلت سرعتها إلى 51.5 كيلو متر في الساعة عام 2017.

ويعتزم براونينغ الآن إنشاء أول سلسلة في العالم للملابس التي تعمل بمحركات نفاثة، والتي من المتوقع إطلاقها في 2020.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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