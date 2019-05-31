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رقم الخبر: 254429 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:42 الاقسام: منوعات  
امرأة بلباس رجل تعتمر في مكة المكرمة.. ما القصة؟

امرأة بلباس رجل تعتمر في مكة المكرمة.. ما القصة؟

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي الجدل حول معتمرة ترتدي ملابس الإحرام للرجال داخل الحرم المكي، بينما تجمّع حولها رجال الأمن في محاولة لفهم الموقف.

وأظهر المقطع امرأة بملابس إحرام الرجال بلا غطاء رأس وكتف عارٍ في صحن المطاف، في حين لم يكن من الواضح ما إذا كانت قد انتهت من أداء مناسك العمرة أم لا.

وجاءت التعليقات على الفيديو مستغربة الموقف في هذا المكان المقدس، بينما علق البعض بأن المرأة ربما لا تعرف واجبات العمرة، واستنكر البعض الآخر كيف لم يخبرها أحد بذلك.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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