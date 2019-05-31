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رقم الخبر: 254428 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 14:46 الاقسام: منوعات  
شاهد: لأول مرّة منذ قرن.. الكاميرات تصور النمر الأفريقي الأسود

شاهد: لأول مرّة منذ قرن.. الكاميرات تصور النمر الأفريقي الأسود

تمكن مصور بريطاني، مؤخراً، من التقاط صوراً مبهرة لنمر إفريقي نادر يمتاز بلونه الأسود ولم يجر رصده عبر الكاميرا منذ مدة تزيد عن القرن.

وبحسب صحيفة «غارديان»، فإن الصور التي التقطها المصور بورارد لوكاس للنمر الأسود، جرى عرضها، يوم الاثنين، في منتزه «لايكيبي» للحياة البرية ب‍كينيا.

وكان المصور قد التقى عددا من السكان المحليين الذين تحدثوا عن وجود الحيوان في المنطقة وأشاروا إلى آثاره، وفي مرحلة لاحقة، قام بتركيب كاميرا ذكية تعمل عن طريق استشعار الحركة ويمكن الاتصال بها بشكل لاسلكي.

وبعدما انتظر بدون جدوى خلال الأيام الأولى، فوجئ المصور بصيد العدسة، بعد فترة قصيرة، وقال في تصريح صحفي، إنه كاد لا يصدق الأمر في بداية الأمر.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ وكالات
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