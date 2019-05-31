  • الجمعة ٢٦ رمضان ١٤٤٠
  • الجمعة , مايو 31, 2019
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 254427 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 12:54 الاقسام: عربيات  
المشاط لقمة مكة: ترك اليمن يتعرض للويلات والمجازر يعد مكافأة وتشجيع للجلاد

المشاط لقمة مكة: ترك اليمن يتعرض للويلات والمجازر يعد مكافأة وتشجيع للجلاد

بعث رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط رسالة إلى زعماء وقادة العالم العربي والإسلامي المجتمعون في مكة نيابةً عن حكومة وشعب الجمهورية اليمنية، أوضح من خلالها عددا من القضايا المتعلقة بتطورات الأحداث في المنطقة والتي كانت وراء دعوة السعودية لهذه القمم في بلاد الحرمين.

وأكد الرئيس المشاط في رسالته عشية يوم القدس العالمي، الحرص على السلام وحسن الجوار والاستعداد للتعاطي بإيجابية وانفتاح تام على أي جهد عربي أو إسلامي أو أممي في هذا السبيل، مشيرا إلى أن اليمن سيظل مستقل القرار واستحالة أن ينجر إلى تبعية أي طرف إقليمي أو دولي

وجدد حرص اليمنين على التجاوب والانفتاح مع كل الجهود والمبادرة لإحلال السلام ووضع حد لمُعاناة الشعب اليمني ومنها اتفاق ستوكهولم الذي تم تنفيذه من جانب واحد رغم مماطلة العدوان.

وفي سياق متصل، أوضح الرئيس المشاط لقادة الدول العربية أنه تم تقديم مبادرة بوقف الضربات الصاروخية والطيران المسير منذ وقت مبكر مقابل وقف العدوان وطلعات الطيران الحربي لكنه لم يتعاط معها، ومنها اتفاقية استوكهولم الذي يسعى لإفشالها.

وأشار إلى إنه ومن واقع الحاجة للدفاع عن النفس جاء تصنيع سلاح الجو للطيران المسير ولجوء القوة الصاروخية إلى تصنيع وتطوير القدرات الصاروخية كسلاح ردع وحق مشروع.

وذكّر القادة المجتمعون بالواقع المأساوي الذي يعيشه اليمنيون جراء العدوان والحصار وضرورة إنهاء العدوان على اليمن ومعالجة آثارها وحقن دماء المسلمين وإشاعة أجواء من الأمل والتفاؤل والتضامن في أوساط الأمة العربية والإسلامية.

وقال إن ترك اليمن يتعرض للويلات والمآسي والمجازر من قبل تحالف العدوان يعد مكافأة وتشجيع للجلاد وتشفيا بالضحية وتخليا عن قيم وتعاليم الشريعة الإسلامية والقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية الحقة.

كما دعا الرئيس المشاط إلى إيلاء القضية الفلسطينية اهتماما بالغا، خاصةً وأن انعقاد هاتان القمتان يأتي في ظل ظروف وتطورات دقيقة ومرحلة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية وتاريخ العرب والمسلمين بشكل عام.

 

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
روزنامه ايران ايرنا سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی

All Content by alvefagh is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0675 sec