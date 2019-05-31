اجتاحت مدينة دمشق أسراب كبيرة من البعوض والبرغش ابتداء من الأسبوع الماضي، وبالتزامن مع موجة الحرارة الأخيرة، حيث ازدادت معاناة أبناء المدينة من الانتشار غير المسبوق لهذه الحشرات الضارة، والتي قضت مضاجع المواطنين مع درجات الحرارة المرتفعة.

بعد متابعة هذا الموضوع في عدد من أحياء مدينة دمشق، وبشكل خاص الشعبية منها، ففي حي المزه 86 بدأت المشكلة واضحة، حيث كانت أعداد هذه الحشرات فوق التصور، ويؤكد محمد أن أسراب البعوض والبرغش تكون أكثر نشاطا خلال ساعات الليل بسبب ارتفاع الرطوبة،

ومن يراقب أجهزة الإنارة في الشوارع أو على أبواب البيوت يجد أسراب البعوض والبرغش تتجمع عليها، ما اضطر الأهالي إلى محاولة إحكام إغلاق جميع منافذ البيوت بالرغم من الحرارة الشديدة، في وقت يحتاج الإنسان إلى فتح النوافذ وخصوصا خلال ساعات الليل.

وللوقاية من هذه الحالة يجب التخلص من هذه الحشرات من خلال عمليات المكافحة التي يفترض أن تقوم بها المحافظة، وخصوصاً خلال الفترة الحالية التي شهدت انتشارات كبيرة للحشرات الطائرة.

وعن مدى وجود خطورة بالإصابة بمرض والملاريا نتيجة لسع البعوض أكد الحسيني أنه لا توجد أي حالة ملاريا منذ سنوات في سورية وبالتالي فانه لا خوف أو خشية من انتشار الملاريا بلسع البعوض لان المرض غير موجود في البيئة السورية.

ونصح الحسيني من يعانون حساسية كبيرة للسع الحشرات استخدام المواد المنفرة للحشرات ودهن الأماكن الظاهرة من الجسم.

أخيراً: نؤكد أن دمشق تعاني انتشاراً غير مسبوق للبعوض والبرغش، وانتشارها لا يقتصر على المناطق الشعبية، بل وصل إلى وسط المدينة، حيث يعاني سكان أبو رمانة ودمشق القديمة وجميع أحياء المدينة انتشار هذه الحشرات.

وبات الموضوع بحاجة إلى تدخل عاجل من المحافظة، وربما يحتاج الأمر إلى مؤازرة من الصحة وغيرها للقضاء على هذه الموجة الكبيرة من الحشرات.