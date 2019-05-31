وتعتبر هذه القائمة أول قائمة للمدرب الجديد للمنتخب الايراني، والذي وصل الى طهران قبل ايام قليلة جداً، وفيما يلي اسماء المنتخب الـ25:

(لحراسة المرمى: علي رضا بيرانوند – رشيد مظاهري – امير عابد زاده – بيام نيازمند).

(للدفاع: مرتضى بور علي كنجي – بجمان منتظري – روزبه جشمي – فوريا غفوري – احسان حاج صفي – سيد مجيد حسيني – حسين كنعاني زادكان – ميلاد محمدي – صادق محرمي – رامين رضائيان).

(للوسط: مسعود شجاعي – اميد ابراهيمي – سعيد عزت اللهي – احمد نور اللهي).

(للهجوم: وحيد اميري – كريم انصاري فرد – سردار ازمون – علي رضا جهان بخش – اله يار صياد منش – مهدي طارمي – مهدي ترابي).