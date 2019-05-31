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رقم الخبر: 254424 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 12:50 الاقسام: رياضة  
الاعلان عن قائمة المنتخب الايراني بكرة القدم
لملاقاة سوريا وكوريا الجنوبية ودياً ..

الاعلان عن قائمة المنتخب الايراني بكرة القدم

اعلن المدرب البلجيكي فيلموتس اسماء 25 لاعباً سيمثلون المنتخب الايراني بكرة القدم لملاقاة سوريا وكوريا الجنوبية ودياً.

وتعتبر هذه القائمة أول قائمة للمدرب الجديد للمنتخب الايراني، والذي وصل الى طهران قبل ايام قليلة جداً، وفيما يلي اسماء المنتخب الـ25:

(لحراسة المرمى: علي رضا بيرانوند – رشيد مظاهري – امير عابد زاده – بيام نيازمند).

(للدفاع: مرتضى بور علي كنجي – بجمان منتظري – روزبه جشمي – فوريا غفوري – احسان حاج صفي – سيد مجيد حسيني – حسين كنعاني زادكان – ميلاد محمدي – صادق محرمي – رامين رضائيان).

(للوسط: مسعود شجاعي – اميد ابراهيمي – سعيد عزت اللهي – احمد نور اللهي).

(للهجوم: وحيد اميري – كريم انصاري فرد – سردار ازمون – علي رضا جهان بخش – اله يار صياد منش – مهدي طارمي – مهدي ترابي).

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / خاص
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