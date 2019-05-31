"أحمر أو أخضر"..هذا هو لونه الخلاب، أما عن طعمه فله الكثير من العشاق، يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول وإمداد الجسم بالكثير من الفوائد، نعم إنه العنب، الفاكهة ذات المذاق الرائع، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز وأهم الفوائد الصحية التي يحصل عليها الجسم بعد تناوله للعنب، وذلك وفقا لموقع "healthline".

يحتوي العنب على العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، والتي تساهم بشكل كبير في الحصول على صحة أفضل، ومنها مضادات الأكسدة، ونسبة كبيرة من الكالسيوم والمغنسيوم والفسفور والصوديوم والبوتاسيوم، فيتامين (أي وسي وك وب)، والألياف وهذا يجعله من الأطعمة المميزة والهامة لجسم الإنسان بشكل كبير.

وعن فوائد العنب قدم التقرير هذه الفوائد، ومنها:

-يعمل تناول العنب على علاج الربو والحد من المضاعفات الصحية الناتجة عنه، ولذا فهو من الأغذية الجيدة للأشخاص الذين يعانون منه.

-نظرا لاحتوائه على نسبة جيدة من الكالسيوم فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة للحفاظ على صحة العظام، والحد من التعرض للكسور أو أي مشاكل صحية بالعظام كالهشاشة، ولذا يجب تناوله باستمرار.

-هل تعلم أن العنب من الفواكه الهامة لصحة القلب، نعم هذا ما أكدت عليه الدراسات الطبية الحديثة، والتي اشارت في دورة في الحفاظ على صحة القلب، ولذا لا تتردد في تناوله للحصول على قلب ذو صحة جيدة.

-تقوية الأوعية الدموية والحد من التعرض للإصابة بأي مشاكل صحية به كالجلطات.

-نظرا لاحتوائه على نسبة عالية من الماء والألياف، فهذا يجعله من الأطعمة الجيدة والمميزة في الحد من الإصابة بالإمساك او عسر الهضم، ولذا تناولك له يساعد بشكل كبير في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي.