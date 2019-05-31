يمكن للفرنسي أنطوان هوانج، المشارك ببطاقة دعوة في بطولة رولان جاروس المفتوحة للتنس، أن يفتخر يومًا ما، بأنه ساهم في كتابة السطر الأخير في تاريخ الملعب رقم 1 للبطولة وأرضيته الرملية.

وسيتم هدم الملعب رقم 1 في رولان جاروس، بعد انتهاء نسخة العام الجاري من بطولة فرنسا المفتوحة للتنس لتحديثه.

ونجح اللاعب البالغ من العمر 23 عامًا في التغلب على توتره أمام 4500 متفرج، اليوم الخميس، ليواصل حلمه في أول مشاركة له ببطولة من الأربع الكبرى بفوز رائع على الإسباني المخضرم فرناندو فرداسكو المصنف 23.

ويحتل هوانج المركز 146 عالميًا ولذلك يلعب في بطولات التحدي من الدرجة الثانية لكنه أثبت جدارته بالحصول على بطاقة دعوة بالانتصار على البوسني دامير جومهور المصنف 52 وكذلك فرداسكو.

وامتلأ الملعب عن آخره الخميس، وسط مؤازرة جماهيرية كبيرة للفرنسي هوانج ما اصاب فرداسكو (35 عاما) بالتوتر.