قدم الكاميروني باسكال سياكام أداء مذهلا ليقود تورونتو رابتورز للفوز 118-109 على ضيفه جولدن ستيت وريورز في افتتاح مواجهتهما في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز سياكام، البالغ عمره 25 عاما، 32 نقطة إذ نجح في تسجيل 14 من 17 محاولة على السلة ليمنح رابتورز فوزه الأول في ظهوره الأول في نهائي البطولة.

وكال نيك نيرس مدرب رابتورز المديح للاعبه الكاميروني، وقال في مؤتمر صحفي: "عندما خسرنا في الأدوار الإقصائية قبل عامين كان يتدرب في اليوم التالي لتطوير مستواه".