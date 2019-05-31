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رقم الخبر: 254419 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 12:28 الاقسام: رياضة  
سياكام يقود رابتورز للفوز على وريورز
في دوري كرة السلة الامريكي ..

سياكام يقود رابتورز للفوز على وريورز

قدم الكاميروني باسكال سياكام أداء مذهلا ليقود تورونتو رابتورز للفوز 118-109 على ضيفه جولدن ستيت وريورز في افتتاح مواجهتهما في نهائي دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين.

وأحرز سياكام، البالغ عمره 25 عاما، 32 نقطة إذ نجح في تسجيل 14 من 17 محاولة على السلة ليمنح رابتورز فوزه الأول في ظهوره الأول في نهائي البطولة.

وكال نيك نيرس مدرب رابتورز المديح للاعبه الكاميروني، وقال في مؤتمر صحفي: "عندما خسرنا في الأدوار الإقصائية قبل عامين كان يتدرب في اليوم التالي لتطوير مستواه".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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