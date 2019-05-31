أبدى الحارس الدولي الألماني مارك أندريه تير شتيجن، لاعب برشلونة استياءه من النهاية السيئة لموسم البلوجرانا، بعد الخروج بلقب الليجا فقط، عقب الإقصاء من دوري الأبطال وخسارة نهائي كأس الملك.

وقال تير شتيجن، خلال تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا": "أنا مُحبط من الطريقة التي انتهى بها الموسم، مثل باقي زملائي في الفريق والمشجعين".

وأضاف: "لقد كان موسما جيدا بالنسبة لنا، لكن ليس رائعا، وعشنا لحظات صعبة في نهايته، والبداية كانت ضد ليفربول في نصف نهائي دوري الأبطال في أنفيلد، حيث لم نكن جيدين بالشكل الكافي".

وتابع: "في نهائي كأس الملك ضد فالنسيا، لم نستطع كتابة التاريخ بالفوز باللقب الخامس على التوالي، لكننا عملنا بجد من أجل التتويج بلقب الليجا مرة أخرى والاحتفال به في ملعبنا كامب نو".

واختتم: "هذا اللقب في الليجا هو الرابع لي في 5 سنوات، والثامن لبرشلونة في 11 عاما، إنه نجاح عظيم".