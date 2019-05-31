أكد تقرير صحفي إسباني الخميس، أن تعاقد ريال مدريد مع البلجيكي إيدين هازارد، نجم تشيلسي، سينهي فترة عجاف بالنادي الملكي امتدت إلى 6 أعوام.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد غيرت من سياستها في السنوات الست الأخيرة بشأن ضم صفقات "جلاكتيكوس" في فترة الانتقالات.

وأشارت إلى أن آخر لاعب دخل "سانتياجو برنابيو" ويمكن أن نطلق عليه "جلاكتيكوس" هو الويلزي جاريث بيل الذي انضم إلى الميرنجي في صيف 2013 قادمًا من توتنهام.

وأوضحت أن ريال مدريد تعاقد في 2014 مع خاميس رودريجيز، وضم فينيسيوس جونيور بالصيف الماضي، ولكن اللاعبين لا يمكن أن نطلق عليهما "جلاكتيكوس".

وأفادت بأن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، سيعود في الصيف المقبل إلى عادته في ضم اللاعبين السوبر، وسيكون هازارد هو الضربة الأولى، حيث أنه من المتوقع أن تصل قيمة الصفقة إلى 100 مليون يورو.

وكشفت الصحيفة الإسبانية، أن سبب تغيير إستراتيجية بيريز في السنوات الأخيرة بشأن الصفقات، يعود إلى رغبة النادي في توفير الأموال لإعادة تصميم "سانتياجو برنابيو".

كما أرجعت ذلك إلى أن الفريق الملكي كان يفوز بدوري أبطال أوروبا، وبالتالي فإنه لا يحتاج إلى تغييرات كبيرة.