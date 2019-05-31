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رقم الخبر: 254414 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 12:27 الاقسام: رياضة  
الولايات المتحدة تُقصي قطر من كأس العالم للشباب

الولايات المتحدة تُقصي قطر من كأس العالم للشباب

ودع منتخب قطر بطولة كأس العالم للشباب لكرة القدم (تحت 20 عامًا) المقامة حاليًا في بولندا، مبكرًا من مرحلة المجموعات.

وتلقى منتخب شباب قطر هزيمته الثالثة في المسابقة، إثر خسارته (0-1) أمام منتخب الولايات المتحدة الخميس، في الجولة الثالثة (الأخيرة) للمجموعة الرابعة، وشهدت نفس الجولة أيضًا تعادل منتخب أوكرانيا (1-1) أمام المنتخب النيجيري.

 وحقق المنتخب الأمريكي على ملعب (مييسكي فتيشاش) بمدينة تيخي، انتصارًا ثمينًا على نظيره المنتخب  القطري بهدف نظيف أحرزه تيموثي ويا في الدقيقة 76.

وأضاع المنتخب الأمريكي فرصة تعزيز النتيجة، بعدما أهدر لاعبه أليكس مينديز ركلة جزاء في الدقيقة 85.

وفي اللقاء الآخر، خيم التعادل (1-1) على لقاء منتخب نيجيريا مع نظيره الأوكراني.

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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