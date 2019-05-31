شارك كبار المسوولين الايرانيين الي جانب مختلف شرائح ومكونات الشعب الايراني اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي للتضامن مع القدس والشعب الفلسطيني وللرفض مشاريع التسوية والمخططات التي تحاك ضد الامة الاسلامية من قبل اعداء هذه الامة.

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في طهران عند الساعة العاشرة من صباح اليوم (5:30 ت غ) والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

وأطلق المشاركون في مسيرات القدس العالمي في طهران والمدن الاخرى، التي انطلقت صباح اليوم الجمعة، شعارات داعمة للشعب الفلسطيني وإدانة صفقة القرن.

كما ندد المشاركون في مسيرات طهران، التي انطلقت في الساعة العاشرة صباحاً، بجرائم الكيان الصهيوني.

ويشار الى ان عددا كبيرا من الشخصيات السياسية والثقافية والجامعية والعسكرية شاركت في مسيرات يوم القدس العالمي في العاصمة طهران والمدن الايرانية الاخرى.

روحاني: صفقة القرن ستتحول إلى إفلاس القرن

أكد الرئيس الايراني حسن روحاني، اليوم الجمعة، خلال مشاركته بمسيرة يوم القدس العالمي، ان صفقة القرن ستتحول إلى إفلاس القرن.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال الرئيس روحاني، اننا لا نشك بان الانتصار النهائي سيكون من نصيب الحق وفلسطين وستصبح ارض فلسطين ملاذا آمنا للمسلمين والمسيحيين واليهود.

واشار رئيس الجمهورية الى الاهمية البالغة ليوم القدس في تاريخ الثورة الاسلامية وقال، ان يوم القدس هو يوم مواجهة المسلمين للمعتدين في العالم وان رسالة القدس هي ان فلسطين ستبقى حية الى الابد والقدس هي للمسلمين.

ونوه الى ان اعداء الاسلام حاكوا خلال العامين الاخيرين مؤامرات جديدة ضد القدس والتي لم تتحقق بطبيعة الحال واضاف، ان اعداء القدس اعلنوا القدس عاصمة للكيان الصهيوني ولم تعلن الدعم لذلك في العالم سوى دولة او دولتين صغيرتين كما انهم اعلنوا دعمهم لضم الجولان المحتل من قبل الكيان الصهيوني وهو ما لم يحظ بالدعم من قبل اي دولة او منظمة دولية.

واكد الرئيس روحاني قائلا: لا شك ان مشروع صفقة القرن سیتحول الى افلاس القرن ولن یحقق اي نتيجة بالتأكيد.

واضاف، ان الشعب الايراني يخرج الى الشوارع منذ 40 عاما (منذ انطلاق الثورة الاسلامية في ايران) للتنديد بالاستكبار والصهاينة كما ان الشعب الفلسطيني يقاوم امام ااستكبار والصهاينة منذ 71 عاما.

جهانغيري: الجماهير ستجهض صفقة القرن بحضورها في الساحة

اكد النائب الاول للرئيس الايراني اسحاق جهانغيري بان الجماهير ستجهض صفقة القرن بحضورها في الساحة ولن يحصد القادة العرب المواكبون للكيان الصهيوني سوى العار التاريخي.

وفي تصريح ادلى به اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال جهانغيري، ان الامام الراحل رسم استراتيجية مهمة للشعب الفلسطيني الا وهي الحضور الشعبي في الساحة لدعم هذا الشعب.

واضاف، ان الرئيس الاميركي اعلن صفقة القرن خلافا لجميع العقود والاتفاقيات الدولية بهدف طمس جميع حقوق الفلسطينيين.

وقال النائب الاول للرئيس الايراني، ليس هنالك اي فلسطيني مشارك في صفقة القرن ويمكن توقع اجهاض هذه الصفقة تماما في ظل الحضور الجماهيري وسوف لن يبقى لقلادة العرب المواكبين للكيان الصهيوني سوى العار التاريخي.

واشار الى ان ايران تعيش اليوم ظروفا خاصة فمن ناحية يكشر الاميركيون عن انيابهم ومن ناحية اخرى يدعون للتفاوض واضاف، ان الشعب الفلسطيني يتحمل اليوم ضغوطا صعبة وان حضور الشعب الايراني كان على الدوام صانعا للتاريخ وانني على ثقة ان الحضور الجماهيري هذا العام سيكون مؤثرا بشان قضايا البلاد والثورة وفلسين.

ظريف: القدس متعلقة بالمسلمين والشعب الفلسطيني

شارك وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، اليوم في طهران، بمسيرة يوم القدس العالمي.

اكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان القدس متعلقة بالمسلمين والشعب الفلسطيني ولا يحق لاحد ان يمنح قبلة المسلمين الاولى للاميركيين والكيان الصهيوني او ان يتخذ اي اجراء اخر يؤدي للمساس باهداف الشعب الفلسطيني.

وفي تصريح ادلى به للصحفيين اليوم الجمعة خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران قال ظريف، ان رسالة اليوم هي ان القدس ليست للبيع؛ فالقدس ليست ملكا لاميركا لتمنحه للكيان الصهيوني وليس بامكان هذا الكيان ان يدعي ملكيته لها.

واضاف، ان القدس متعلقة بالمسلمين والشعب اللسطيني ولا يحق لاحد ان يمنح قبلة المسلمين الاولى للاميركيين والكيان الصهيوني او ان يتخذ اي اجرا اخر من شانه ان يؤدي الى المساس بقضية الشعب الفلسطيني.

وفي جانب اخر من حديثه اعرب وزير الخارجية الايراني عن اسفه للبيان الصادر عن قادة بعض الدول العربية ضد ایران واضاف، هنالك عدد ضيل من الحكام العرب وبغية الحفاظ على انفسهم والتقدم باهدافهم يحملون هذا التصور بانه لو وقفوا الى جانب نتنياهو فانهم بامكانهم الوصول الى مآربهم.

وصرح ظريف، ان نتنياهو لم يستطع حتى بقبته الحديدية ان يحمي كيانه فكيف بامكانه حماية هذه الدول.

واضاف، انه من الافضل لاجتماع منظمة التعاون الاسلامي الذي سيعقد في مكة المكرمة اليوم ان يقوم بالعمل الذي تاسست المنظمة امن اجله وهو دعم القدس والشعب الفلسطيني، بدلا عن التبجحات التي اطلقت مساء امس ضد ايران وافرحت الكيان الصهيوني.

واكد ظريف في الختام انه لا يحق لاحد ان يبيع القدس من جانب المسلمين، والذين يسعون وراء صفقة القرن سيصلون في الواقع الى افلاس القرن وستفشل مؤامراتهم.

لاريجاني: الولايات المتحدة الأمريكية حاقدة على المسلمين

قال رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني أن الولايات المتحدة الأمريكية حاقدة على المسلمين مشيرا إلى قيام واشنطن مؤخرا بالاعتراف بالجولان السوري كجزء من الأراضي الاسرائيلية.

وفي تصريحه للمراسلين خلال مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي مع المتظاهرين الطهرانيين، قال علي لاريجاني: في السنوات الاخيرة، كانت المشاركة الشعبية في مسيرات يوم القدس العالمي دوما سندا جادا للدفاع عن الشعب الفلسطيني المضطهد، ولهذا فإن هذا الامر سيبقي فلسطين في الاذهان.

وردا على سؤال: ماذا حدث خلال هذه الاربعين عاما، لنشهد ان الكيان الصهيوني يزداد ضعفا يوما بعد آخر، وتزداد جبهة المقاومة قوة؟ قال لاريجاني: ان الامر واضح؛ لأن السياسات التي تعتمد مشاريع السلام وامثالها، لم تصل الى نتيجة، وكلما اصروا اكثر على هذه القضايا حصلوا على نتائج اقل، لكن تيار المقاومة لهذا السبب وأيضا بسبب تواجد الاميركان في المنطقة لقمع المسلمين، ازداد قوة.

رئيس السلطة القضائية: صفقة القرن ستتحول الى مقاومة القرن

أكد رئيس السلطة القضائية في ايران حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، اليوم الجمعة، خلال مسيرة يوم القدس العالمي في طهران، أن صفقة القرن ستتحول الى مقاومة القرن.

ان حجة الاسلام ابراهيم رئيسي، قال، ان الارادة الصلبة للشعب تحمل الكثير من الرسائل من خلال مشاركتها الواسعة في مسيرة يوم القدس العالمي.

ونوه رئيس السلطة القضائية في ايران الى ان صفقة القرن ستتحول الى مقاومة القرن، قائلاً، نظراً الى هذا التجمع العظيم والبصيرة التي تتحلى بها الامة الاسلامية فإن صفقة القرن ستتحول الى مقاومة القرن.

وزير الداخلية الايراني: مشروع "صفقة القرن" لن يكون مجديا

ندد وزير الداخلية الايراني عبد الرضا رحماني فضلي بمشروع مايسمى "صفقة القرن" مؤكدا أنه لن يكون مجديا لانه لايرتكز على مصالح ايران والبلدان الاسلامية.

واشاد رحماني فضلي، في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي، بمشاركة الشعب الايراني في هذه المسيرات ووصفها بالملحمية والكبيرة للغاية.

واعتبر مشاركة الشعب في مسيرات يوم القدس بأنها توجّه رسالة المقاومة والصمود الى قادة البلدان الغربية قبل أي شيء آخر.

وزير الثقافة الايراني: مسيرات يوم القدس العالمي رد حازم على التهديدات الاميركية

وصف وزير الثقافة والارشاد الايراني عباس صالحي مسيرات يوم القدس العالمي بمثابة رد حازم للشعب الايراني على التهديدات الاميركية لاسيما ترامب.

وقال صالحي، في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش مسيرات يوم القدس العالمي في طهران اليوم الجمعة، إن مسيرات يوم القدس في ايران تعد رمزا للتكاتف الاجتماعي حيال الشؤون الدولية والاقليمية والداخلية.

واعتبر مسيرات يوم القدس العالمي للعام الجاري بأنها تكتسب أهمية خاصة بالنظر الى الظروف العالمية والمؤامرات الاميركية والغربية التي تحاك ضد ايران وكذلك المؤامرات الاقليمية القائمة.

وشدد أن الشعب الايراني صامد على مواقفه رغم جميع أنواع الحظر الظالم.

ووصف مسيرات يوم القدس العالمي بمثابة رد حازم على المؤامرات العربية - العبرية، موضحاً: ان ايران تتضامن مع الشعب الفلسطيني منذ انتصار الثورة الاسلامية قبل 40 عاما وتطلق صرخاتها في يوم القدس العالمي الذي يكتسب الاهمية بالنظر الى التطورات التي جرت حول القدس الشريف.

آیة الله مکارم شیرازي: مسيرات يوم القدس العالمي صفعة للكيان الاسرائيلي

أشاد المرجع الديني في قم المقدسة آیة الله مکارم شیرازي بالمشاركة الملحمية للشعوب الاسلامية في مسيرات يوم القدس العالمي واعتبرها بأنها توجّه صفعة مؤلمة للكيان الاسرائيلي.

وقال آیة الله ناصر مکارم شیرازي، في تصريح أدلى به على هامش مشاركته في مسيرات يوم القدس العالمي في مدينة قم المقدسة/ جنوب طهران/، إن الاجيال الجديدة ستطرد الكيان الاسرائيلي من الاراضي الاسلامية.

واضاف: إن الصهاينة يتصورون أن موضوع القدس قد لفّه النسيان إلا أن مبادرة الامام الخميني (رض) في تسمية هذا اليوم اثمرت عن إحياء قضية القدس كل عام.

الادميرال سياري: مسيرات يوم القدس العالمي تحمل رسالة مواجهة صفقة القرن

شدد مساعد القائد العام للجيش الايراني للشؤون التنسيقية الادميرال حبيب الله سياري، على أن مسيرات يوم القدس العالمي تحمل رسالة مواجهة صفقة القرن ومفادها أن أرض فلسطين للفلسطينيين.

وأشار الادميرال سياري في تصريح للصحفيين على هامش مسيرات يوم القدس العالمي اليوم، الى صفقة القرن الاميركية الاسرائيلية لتصفية القضية الفلسطينية لصالح كيان الاحتلال بدعم من الأنظمة الرجعية العربية، قائلا "هذه المسيرات تحمل رسالة في مواجهة صفقة القرن ومفادها أن (أرض) فلسطين هي للفلسطينيين ولن تفلح جميع المؤامرات والحيل ومصير كل هذه المشاريع هو الفشل الذريع ".

طائب: دعم المقاومة الفلسطينية يسرّع في انهيار الكيان الصهيوني

أكد مساعد رئيس استخبارات الحرس الثوري الايراني، أن مواصلة الدعم الشعبي للمقاومة الفلسطينية، ستسرع في وتيرة انهيار الكيان الصهيوني.

وأعتبر حجة الاسلام حسين طائب في تصريح على هامش مشاركته بمسيرات يوم القدس العالمي اليوم الجمعة، أن عملية انهيار الكيان الصيهوني في الاراضي المحتلة قد بدأت.

ولفت الى أن المشاركة الحماسية للشعوب الحرة في مختلف الدول الاسلامية والبلدان الاخرى في مسيرات يوم القدس العالمي، ستعجل بالاطاحة بالكيان الصهيوني المحتل.

وبيّن أن وتيرة توجه الكيان الصهيوني نحو الزوال تثبت أن مقاومة المستكبرين تأتي ثمارها دائما، حيث إن فلسطين ولبنان عبر مقاومتها، خفضا ذروة تحمل الكيان الصهيوني من 33 يوما الى يومين.

واشار حجة الاسلام طائب الى أن سياسة الجمهورية الاسلامية لطالما كانت قائمة على دعم مظلومي العالم سيما الشعب الفلسطيني وأن هذه السياسة ستتواصل بقوة.

رئيس منظمة التعبئة: انتصار الشعب الفلسطيني يتحقق بالمقاومة وليس بالمساومة

اكد رئيس منظمة تعبئة المستضعفين في الجمهورية الاسلامية الايرانية العميد غلام حسين غيب برور بان انتصار الشعب الفلسطيني يتحقق بالمقاومة وليس بالمساومة.

وفي تصريح ادلى به لمراسل "ارنا" خلال مشاركته اليوم الجمعة في مسيرات يوم القدس العالمي بطهران، قال العميد غيب برور، اليوم هو يوم القدس يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني المظلوم ويتوجب على جميع مسلمي العالم العمل من اجل انتصار هذا الشعب في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني.

واعتبر يوم القدس يوم احياء احد شعائر الثورة الاسلامية وقال، ان الشعب الايراني بمشاركته في مسيرات هذا اليوم انما يقوم باحياء شعار الثورة هذا عمليا.

وقد انطلقت اليوم مسيرات يوم القدس العالمي في الجمهورية الاسلامية الايرانية وسائر مناطق العالم والذي يصادف الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك للتضامن مع الشعب الفلسطيني والتنديد بالكيان الصهيوني وحماته.