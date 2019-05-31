محمد علي الحوثي: موقف العراق في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن عبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اليوم الجمعة عن شكره للعراق، مشيرا إلى أن موقفها في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن.