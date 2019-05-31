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رقم الخبر: 254407 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 11:10 الاقسام: عربيات  
محمد علي الحوثي: موقف العراق في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن

محمد علي الحوثي: موقف العراق في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن

عبر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي اليوم الجمعة عن شكره للعراق، مشيرا إلى أن موقفها في القمة العربية كشف عمق العلاقة التاريخية مع اليمن.

وأكد الحوثي أن الرئيس العراقي ونظامه لديه اعتزاز واستقلال واحترام لنفسه برفضه للاستهجان الذي مورس على الحاضرين لتأييد بيان أعد مسبقا.

وأضاف أن موقف العراق أثبت أن بيانات القمم مكتوب سلفا وهو ما يؤكد أن الاجتماعات شكلية.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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