أعلن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب كولومبيا الخميس، قائمة الفريق استعدادًا للمشاركة في بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل بالصيف الجاري.

وقال كيروش "نشعر أن وجود هؤلاء الـ23 لاعبًا هنا، بما فيهم حراس المرمى، والدفاع، ولاعبين يمتلكون إمكانيات مختلفة، سيمنحنا خيارات متنوعة في كل مباراة".

وأضاف "انتهى شهر العسل وبدأ وقت العمل. ليس هناك وقتًا للاحتفالات".

وجاء على رأس قائمة كولومبيا الثنائي راداميل فالكاو، مهاجم موناكو الفرنسي، وخاميس رودريجيز، لاعب ريال مدريد المنتهية إعارته مع بايرن ميونخ الألماني.

وتمثلت أبرز مستجدات القائمة في استدعاء المدافع جون لوسيمي الذي يرتدي قميص جينك البلجيكي، وديفيد أوسبينا حارس نابولي الإيطالي، وجناح يوفنتوس خوان كوادرادو العائد بعد سلسلة من الإصابات.

كما أعاد كيروش إلى صفوف المنتخب الكولومبي إدوين كاردونا لاعب وسط باتشوكا المكسيكي.

وأسفرت قرعة البطولة عن خوض كولومبيا المجموعة الثانية من كوبا أمريكا إلى جوار منتخبات الأرجنتين وباراجواي وقطر، والأخيرة تشارك في البطولة بناء على دعوة وجهت إلى المنتخب الياباني أيضا.

وفيما يلي القائمة المكونة من 23 لاعبا المستدعين لمنتخب كولومبيا:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا، كاميلو بارجاس، ألبارو مونتيرو.

خط الدفاع: سانتياجو أرياس، ستيفان مدينا، ديفينسون سانشيز، يري مينا، كريستيان ثاباتا، جون لوكومي، كريستيان بورخا، ويليام تسيو.

خط الوسط: خاميس رودريجيز، ماتيوس أوريبي، ويلمار باريوس، جوستافو كويار، جيفرسون ليرما، إدوين كاردونا، خوان كوادرادو.

خط الهجوم: لويس مورييل، فالكاو، دوفان ثاباتا، لويس دياز، روجر مارتينيز.