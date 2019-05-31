أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في القمة العربية الطارئة بمكة المكرمة أن الفلسطينيين لن يشاركوا في ورشة العمل التي دعت لها الإدارة الأمريكية في البحرين.

وقال الرئيس الفلسطيني: "نرفض استبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام"، مضيفا: "أود أن أعيد التأكيد على رفضنا المطلق للمحاولات الأميركية الهادفة إلى إسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية بما يسمى صفقة القرن".

ومن المقرر أن تستضيف عاصمة البحرين المنامة، بالشراكة مع الولايات المتحدة، "ورشة عمل" للتشجيع على الاستثمار في المناطق الفلسطينية، بمشاركة مسؤولين سياسيين ورجال أعمال، وذلك في نهاية شهر يونيو القادم، وذلك في إطار ما يعرف بـ"صفقة القرن".

ويؤكد الفلسطينيون أنهم لن يشاركوا في الورشة وأنهم لم يكلفوا أي جهة بالتفاوض نيابة عن الشعب الفلسطيني، كما دعوا الدول العربية، التي وافقت على حضور ورشة عمل المنامة إلى إعادة النظر في مواقفها.