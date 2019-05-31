انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي في انحاء ايران والعالم صباح اليوم الجمعة والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

84 مدينة حول العالم تحيي اليوم مظاهرات يوم القدس العالمي

انطلقت مسيرات يوم القدس العالمي المليونية في أكثر من 950 مدينة وبلدة في ايران عند الساعة العاشرة من صباح اليوم (5:30 ت غ) والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك.

ويشارك الملايين من أبناء الشعب الايراني والشعوب الاسلامية وشعوب العالم الحرة في هذه المسيرات .

واطلق المشاركون في المسيرات التي انطلقت في انحاء البلاد شعارات التنديد بالكيان الصهيوني والاستكبار العالمي منها "الموت لاميركا" و"الموت لاسرائيل" و"الموت لآل سعود" خونة القضية الفلسطينية والقدس.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الراحل الامام الخميني (رض) دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى اقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم وتنديدا بجرائم كيان الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

رسائل الايرانيين لترامب في يوم القدس العالمي

اكد مراسل العالم في العاصمة طهران، ان يوم القدس العالمي هذا العام يحظى باهمية اكثر من السنوات الماضية وذلك بسبب مساعي الولايات المتحدة الاميركية واذنابها في المنطقة لتمرير صفقة القرن وفرض نسيان القضية الفلسطينية.

وقال المراسل محمد باقر علي: ان رسالة مسيرات يوم القدس العالمي في طهران، للرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي صرح في وقت سابق بانه فرض الضغط على الجمهورية الاسلامية في ايران كي تغير من سلوكها في منطقة الشرق الاوسط، ما يعنيه ترامب دعم ايران لمحور المقاومة والقضية الفلسطينية.

واوضح المراسل، ان حضور الايرانيين في آخر جمعة من رمضان المبارك وفي يوم القدس لهذا العام يحمل رسالة بان كل الضغوطات التي صبها الرئيس ترامب ضد الجمهورية الاسلامية لم تفلح ولن تنجح.

زلزال ايراني لاحباط مشروع تصفية القضية الفلسطينية

اكد مراسل العالم في العاصمة الايرانية في طهران، ان يوم القدس العالمي يعني للايرانيين الكثير باعتباره ينظرون على انه ارض من امامهم الخميني "قدس سره"، مشيراً الى انه سيكون حضوراً كبيراً طبقاً للدعوات التي مررت من قبل المسؤولين الايراني والمؤسسات الشعبية ومن قبل حتى الشعب الايراني.

وقال المراسل باسل كعدة: ان الايرانيين سيرفعون صوتهم بان القدس سوف تبقى للمسلمين وكذلك سيرفعون شعارات "الموت لاسرائيل والموت لاميركا وللمستكبرين والنصرة للمظلومين حول العالم".

واوضح ان المشاركة في ايران لها طعم خاص كونها تعتبر من اكبر المسيرات في العالم، مشيراً الى ان الايرانيين يقفون مع العالم الاسلامي ليؤكدون على اهمية القضية الفلسطينية، ورفضاً لحركات التطبيع المذلة التي يقودها بعض الحكام العرب الذين يدعون شعوبهم للتحرك للوقوف بوجه مسيرات يوم القدس العالمي.

84 مدينة حول العالم تحيي اليوم مظاهرات يوم القدس العالمي

تحيي 84 مدينة في نحو ثلاثين دولة في قارات العالم مظاهرات يوم القدس العالمي في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان المبارك الذي يصادف الـ31 من أيار/مايو.

ووصلت إلى وكالات الانباء، دعوات من منظمات وأحزاب وقوى وجمعيات تؤكد عزمها تنظيم مسيرات شعبية للتعبير عن دعمها للقدس وللقضية الفلسطينية، ورفضها لصفقة القرن التي سيتم تدشينها نهاية الشهر المقبل في البحرين بتدبير أميركي إسرائيلي.

وستنطلق أولى مسيرات يوم القدس من اندونيسيا وماليزيا وايران والعراق، وستشارك في المسيرات 19 مدينة هندية، و24 مدينة باكستانية، وستقام مراسم يوم القدس العالمي في 12 ولاية أميركية، وثمانية بلدان أوروبية، و11 دولة في أفريقيا، بالإضافة إلى سيدني ومالبون في أستراليا، ومن المتوقع أن يرتفع عدد المدن في العالم التي ستنضم إلى إحياء يوم القدس إلى 150 مدينة ماعدى إيران التي انطلقت فيها منذ ساعات الصباح مسيرات مليونية لاحياء مناسبة يوم القدس العالمي في 950 مدينة من مدنها في جميع المحافظات الإيرانية.

ومن المتوقع أن يتدفق الألاف من الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لإحياء يوم القدس العالمي، وفي ذات السياق أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي أنها ستنفذ إجراءات أمنية غير مسبوقة لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى القدس

وتنظم 4 مدن عراقية مسيرات حاشدة أبرزها مسيرة سينظمها الحشد الشعبي في بغداد، كما أعلنت صنعاء عن مسيرة كبرى دعما للقدس في يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه بداية انتصار الثورة الإسلامية في إيران عام 1979.

احياء مسيرات يوم القدس العالمي ببغداد

شهدت العاصمة العراقية بغداد، صباح الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي، بالتزامن مع انطلاقها في بلدان اسلامية تضامناً مع الشعب الفلسطيني.

باشرت القوات الأمنية، الجمعة، بقطع الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين تزامنا مع انطلاق تظاهرة يوم القدس العالمي، بحسب مصدر امني.

وافاد المصدر أن القوات الأمنية باشرت منذ الساعة السابعة صباح اليوم الجمعة، بقطع الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين تزامنا مع انطلاق تظاهرة يوم القدس العالمي".

وبين المصدر الذي طلب عدم تبيان هويته أن "قرار القطع سيكون ساريا لغاية الواحدة ظهرا".

وشارك الالاف في المسيرة التي انطلقت في منطقة "شارع فلسطين" شرقي بغداد، لإعلان تضامنهم مع البلدان الإسلامية بمناسبة يوم القدس العالمي. وكان من بين المشاركين شيوخ عشائر وفصائل من الحشد الشعبي، ومسؤولون محليون واعضاء برلمان.

ورسم المشاركون في المسيرة علماً إسرائيلياً على الأرض تعبيراً عن رفض "الاعتداءات الصهيونية المتواصلة" على الشعب الفلسطيني. وقطعت القوات الامنية، منذ الصباح الباكر، الطرق المؤدية الى منطقة شارع فلسطين تزامناً مع انطلاق المسيرة.

يذكر ان مؤسس الجمهورية الاسلامية الإيرانية الامام الخميني (قدس) دعا بعد انتصار الثورة الاسلامية في ايران عام 1979 الى إقامة يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك كل عام نصرة للشعب الفلسطيني.

مسيرة حاشدة في دمشق للتضامن مع الشعب الفلسطيني

انطلقت في دمشق اليوم مسيرة حاشدة من مدخل سوق الحميدية وصولا إلى الجامع الأموي إحياء ليوم القدس العالمي.

وأكد المشاركون في مسيرة احياء يوم القدس العالمي التي انطلقت اليوم من مدخل سوق الحميدية بدمشق وصولا إلى الجامع الأموي بمشاركة شعبية واسعة أن القدس عاصمة تاريخية لفلسطين وستبقى رغما عن كل المحاولات التي يمارسها كيان الاحتلال الإسرائيلي.

ويتم احياء يوم القدس العالمي في يوم الجمعة الأخير من شهر رمضان المبارك في جميع أنحاء العالم تضامنا مع الشعب الفلسطيني ورفضا لمحاولات تهويد المدينة المقدسة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي وذلك بناء على المبادرة التي اطلقها قائد الثورة الإسلامية الإيرانية الإمام الراحل الخميني (رض) في عام 1979.