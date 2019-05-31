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رقم الخبر: 254401 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 10:44 الاقسام: سياسة  
رئيس القضاء الايراني: يوم القدس مؤشر للمقاومة والصمود امام الاستكبار

رئيس القضاء الايراني: يوم القدس مؤشر للمقاومة والصمود امام الاستكبار

اكد رئيس السلطة القضائية الايرانية آية الله ابراهيم رئيسي بأن يوم القدس العالمي يعد مؤشرا لصمود ومقاومة الشعب الايراني والمسلمين في العالم امام الاستكبار العالمي.

وقال آية الله رئيسي في تصريح للصحفيين صباح اليوم الجمعة حين وصوله الى مدينة بيرجند مركز محافظة خراسان الجنوبية الواقعة شرق ايران، ان المواكبة والتعاطف مع الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب المنطقة والحضور بين المواطنين تعد فرصة سانحة جدا بالنسبة لنا.

واضاف: اننا سنقوم الى جانب ذلك خلال هذه الزيارة بدراسة الشؤون الادارية والقضائية في المحافظة.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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