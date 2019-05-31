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رقم الخبر: 254387 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 00:17 الاقسام: رياضة  
ايران تكرم رياضييها الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الاحتلال

ايران تكرم رياضييها الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الاحتلال

كرمت وزارة الرياضة والشباب الايرانية مجموعة من الرياضيين الذين امتنعوا عن مواجهة رياضيي الكيان الاسرائيلي في الميادين الدولية دعما لفلسطين وقضية القدس الشريف، وقلدتهم اوسمة الابطال.

وتبقى إيران ثابتة على موقفها.. لا تطبيع مع الكيان الصهيوني حتى في المجالات الرياضية، واليوم اقامت حفلا لتكريم الرياضيين الذين امتنعوا عن الحضور في الميادين الرياضية الرسمية لمواجهة رياضيي الكيان الصهيوني وفقا لمبادئ الجمهورية الاسلامية ودعما لقضية القدس والشعب الفلسطيني.
وقال وزير الرياضة والشباب الايراني مسعود سلطاني فر : قمنا بتكريم رياضيينا الابطال الذين لم يواجهوا العدو الصهيوني دعما للقيم والمبادئ، اي دعم الشعب الفلسطيني ونحن فخورون بهم.
ومن الثابت أن إيران لا تعترف بالكيان الصهيوني، حيث ترتب على ذلك على مدى عقود ومنذ انتصار الثورة الإسلامية، امتناع الرياضيين الإيرانيين عن اللعب أمام الإسرائيليين، والشواهد كثيرة ومعروفة التي تثبت ذلك، وكثير منها حصلت في الآونة الأخيرة.
وقالت كلاره ناظمي، وهي من أفضل 10 حكام في كرة الصالات بالعالم، لمراسل العالم: على الجميع ان يدعم القضية الفلسطينية كل بطريقته، نحن الرياضيون لا نواجه العدو في الرياضة دعا لفلسطين وقضيتها.
وقال آرين غلامي، وهو لاعب شطرنج في المنتخب الايراني، لمراسلنا: كان لدي هدف كبير والذي كان أكثر أهمية بالنسبة لي من أي لقب. كان هدفي دعم الشعب الفلسطيني المظلوم والحمد لله وفقت لذلك ونال ذلك استحسان قائد الثورة الاسلامية واللواء الحاج قاسم سليماني.
مهران حسيني هو الآخر الذي امتنع عن المواجهة مع لاعبين من الكيان الصهيوني في الألعاب الآسيوية، يعتبر من يرتدي قميص المنتخب الوطني الايراني فهو يمثل ايران وعليه ان يمثلها كما هي.
حسيني، وهو عداء في المنتخب الوطني الايراني، قال لمراسل العالم: كلنا جنود هذا الوطن وعنما نرتدي ثوب المنتخب الوطني فهو يمثل ايران والايرانيين وعليه ان يمثلها كما هي.. الشعب الايراني يدعم قضية القدس بكل ما تحمله الكلمة من معنى.

 
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