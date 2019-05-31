وأكد شمخاني في تصريح للميادين اليوم الخميس، أنّه على الإدارة الأميركية المبادرة لتعويض العهود التي نقضتها وتعويض الأضرار قبل الحديث عن مفاوضات، مشيراً إلى أنّ "الأميركيين يعتقدون بأن المفاوضات هي جزء من عملية الضغط وليست سبيلاً لحل المشاكل".

شمخاني قال للميادين إنّ "الشعب الإيراني على قناعة بأن الأميركيين لا يستخدمون المفاوضات لحل أيّ مشكلة"، مبرزاً أنّهم "يلجأون قبل المفاوضات إلى استخدام الأدوات الممكنة كافة من ضغوط وحرب نفسية".

في سياق آخر وفي كلمة له أمام المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية، قال رئيس المجلس الاعلى للأمن القومي بأن اعلان يوم القدس العالمي هو رسالة الثورة الاسلامية لإحياء القضية الفلسطينية في العالم ،مشيرا إلى أن خيانة بعض الدول العربية طوال العقود الاخيرة بحق فلسطين تحولت اليوم إلى ما يسمى "بصفقة القرن" وذلك لتدمير فلسطين بشكل كامل.

وقال شمخاني بأن الكيان الصهيوني تلقى هزائم نكراء أمام المقاومة الاسلامية في المنطقة ،مشيرا إلى أن القضية الفلسطينية أكبر من أن تكون مجرد مسألة وطنية أو قومية أو إسلامية.

وأضاف في كلمته أن رجال المقاومة قادرون على الثبات ولن يتنازلوا عن شبر واحد من الاراضي الفلسطينية للعدو ،وأن الكيان الصهيوني في طريقه للزوال.

وأكد شمخاني أيضا بأن الجمهورية الاسلامية في ايران ترى بأن دعم رجال المقاومة هو واجب شرعي ،داعيا الجميع للثبات على هذا النهج .