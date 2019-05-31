وفي لقاء خاص مع قناة (العالم)، قال ظريف:"نحن منفتحون علی دول الخليج الفارسي ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقاً أخر، طريقاً خطراً عليها قبل أن يكون خطراً علی الجميع".

وأضاف وزير الخارجية الايراني:"لو لدی الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، استطيع ان أذهب غداً الی الرياض".

واوضح ظريف ان رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة ان تتوقف اميركا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الايراني.