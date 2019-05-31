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رقم الخبر: 254385 تاريخ النشر: أيار 31, 2019 الوقت: 00:12 الاقسام: محليات  
ظريف: مستعد للذهاب الی الرياض غداً اذا غيرت سياستها

ظريف: مستعد للذهاب الی الرياض غداً اذا غيرت سياستها

أكد وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف استعداده للذهاب الى الرياض، اذا غيرت الحكومة السعودية سياساتها.

وفي لقاء خاص مع قناة (العالم)، قال ظريف:"نحن منفتحون علی دول الخليج الفارسي ولكن للأسف اثنتان أو ثلاث من تلك الدول اختارت طريقاً أخر، طريقاً خطراً عليها قبل أن يكون خطراً علی الجميع".
وأضاف وزير الخارجية الايراني:"لو لدی الحكومة السعودية الاستعداد لأن تغير سياساتها، استطيع ان أذهب غداً الی الرياض".
واوضح ظريف ان رسالة جولته في المنطقة وخارجها هي ضرورة ان تتوقف اميركا عن خرقها للقوانين وعن فرضها حربا غير قانونية على الشعب الايراني.

 
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